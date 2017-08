FCN-profil: For tidligt at snakke om guld

Highlights: Sprudlende Nordsjælland smadrer FCK 3-0 Highlights: FCN cementerer deres førsteplads med storsejr over Lyngbys ni mænd FCN bringer sig for anden gang foran mod AaB Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Highlights: Topholdet FCN får skrabet sejren i hus mod heroiske Helsingør

Infoboks AC Horsens - FC Nordsjælland Superligaen Grundspil (08/09) NordicBet 3,20 3,35 2,26 Oddset 3,00 3,40 2,30

FCN nyder den forrygende start på sæsonen, men Mads Pedersen mener, at det er for tidligt at snakke om guld.