FCN-profil: Godt tidspunkt at møde FCK

Foto: Getty Images Highlights: Topholdet FCN får skrabet sejren i hus mod heroiske Helsingør Highlights: FCM tæt på at smide storføring mod FCN i målorgie Mathias Jensen reducerer til 4-3 for FCN i de døende minutter 4-2 mellem FCM og FCN - Donyoh scorer igen Donyoh reducerer til 4-1 for FCN

FC Nordsjællands Mads Mini Pedersen har stor respekt for FC København, men kalder det samtidig for et godt tidspunkt at møde de forsvarende danske mestre.