Festersen: Anklen er stadig et lille handicap

Festersen sikrede tiltrængt OB-sejr i Farum Trods mentale problemer: Derfor ansatte OB ikke en mentaltræner Foto: Lars Rønbøg / Getty Images

Infoboks Viktoria Plzen - OB Træningskamp (08/02) bet365 1,57 3,75 4,75

OB's Rasmus Festersen døjer stadig lidt med efterveerne fra den ankelskade, der var lige ved at sørge for, at han ikke kunne komme med på træningslejr i Spanien.