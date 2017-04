Festersen og AK gjorde det af med Esbjerg

Highlights: OBs Festersen holder fest på Esbjergs bekostning! Foto: Getty Images / Lars Rønbøg EfB-direktør om økonomien ved nedrykning: "Vi har en plan B" Victor Palsson: "Vi var bare det bedre hold!" Højdepunkter: Stolpe ud i endnu en Esbjerg-skuffelse! Højdepunkter: AC Horsens fightede sig til point mod OB

Rasmus Festersen blev dobbelt målscorer og Anders K. Jacobsen scorede en enkelt, da OB fredag aften slog Esbjerg med 3-0. Det ser nu ud til at blive svært for Esbjerg at undgå playoff-kampe.