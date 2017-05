Feyenoord smed matchbold - Ajax halede ind

Foto: Getty Images Kom tættere på 'Arkitekten' Schönes præstation mod Lyon! Kom helt tæt på gårsdagens Dolberg-præstation! Highlights: Dolberg-scoring da Ajax slog Lyon i chanceorgie! Traore med sit andet mål sender Ajax på 4-1! Så er spændingen tilbage i opgøret mellem Ajax og Lyon - Valbuena til 3-1!

Feyenoord missede muligheden for at vinde Æresdivisionen, da de tabte 3-0 til Excelsior. Andetsteds vandt Ajax 4-0 over Go Ahead Eagles med Kasper Dolberg på tavlen og genåbnede titelræset.