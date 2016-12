Filipe Luis igen til rådighed for Simeone

Foto: Getty Images Highlights: Atletico Madrid cruisede endnu engang over miniputterne fra Guijuelo Saul Niguez slutter Atletico-måltørke med kanon-kasse!

Brasilianske Filipe Luis er efter tre kampe på sidelinjen klar til at tørne ud for Atletico Madrid igen. Venstrebacken er kommet sig over en muskelskade.