Finsk landstræner jubler over Pukki-succes

Nogle gange tænker angriberne for meget! To total-kiks fra Superligaen! Highlights: Pukki-power i flot Brøndby-sejr over Lyngby! Superliga-topscoreren Pukki bringer BIF foran mod Lyngby! Highlights: Nørgaard og Pukki grundlagde BIF-sejr! Foto: Getty Images Øl og rottekast - Går Brøndbys fans langt over stregen? Highlights: FCK vinder på Vestegnen trods rottekast Zorniger-stikpille til FCM: "Den virkelige tabel er en indikator for dit arbejde!" Zorniger-stikpille til FCM: "Den virkelige tabel er en indikator for dit arbejde!" Eksperterne om succestrænerne Zorniger og David Nielsen!

Finlands landstræner Markku Kanerva mener, at Brøndbys system er godt for Teemu Pukki og forklarer, at Pukkis storform også har været god for det finske landshold.