Fredericia-keeper bekræfter: Jeg skal til OB

FC Fredericia-keeper Thomas Mikkelsen bekræfter over for Fredericia Dagblad, at han skifter til OB 1. juli.