Gaarde bekræfter Larsen-forhandlinger

Foto: Getty Images Highlights: Stolpe ud for AGF i 0-0-opgør mod AaB Top 3: Finurlig aflevering, klasseredninger og ping-pong blandt SL-rundens bedste detaljer Highlights: AC Horsens misser chancen for førstepladsen mod AaB

AaB-sportsdirektør Allan Gaarde bekræfter over for Nordjyske, at der er forhandlinger i gang om et salg af Nicolai Larsen. Mediet erfarer samtidig, at klubben arbejder på at hente en ny keeper i Waalwijk.