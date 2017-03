Gaarde: Masser af rugbrødsarbejde foran os

Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Peter Sørensen: »Første halvleg var tæt« Highlights: AaB's Sylvestr slagtede Silkeborg med hattrick! Alle gode gange tre - Sylvestr bomber videre! 2-0 til AaB - Silkeborg i store problemer! Så kom der gang i sagerne i Aalborg - 1-0 til AaB!

Allan Gaarde er imponeret af Morten Wieghorst og trænerstabens arbejde i AaB, men han er klar over, at der er masser af rugbrødsarbejds forude for nordjyderne.