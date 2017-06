Glad Kryger: Ville da gerne forlænge fire år

Highlights: Esbjerg siger farvel til Superligaen i 5-måls-drama mod AC Horsens! Foto: Getty Images Grædende Niels Lodberg: "Det er en stor dag for ACH" Highlights: AC Horsens sikrer sig endnu en sæson i Superligaen mod Vendsyssel! Sen kandidat til årets mål af Jespersen!? Horsens holder fast i Superligaen!

Infoboks AGF - AC Horsens Superligaen Grundspil (14/07) bet365 1,77 3,60 4,50

Lasse Kryger er meget glad for, at han har forlænget sin aftale med AC Horsens med et år - selvom han da gerne ville have skrevet for fire år.