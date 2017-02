Glen R: God konkurrence om pladserne

Foto: Getty Images Hjulsagers bedste Brøndby-basser!

Infoboks AGF - Debrecen The Atlantic Cup Gruppe B (04/02) bet365 2,38 3,75 2,50 Oddset 2,40 3,25 2,60

AGF-cheftræner Glen Riddersholm mener, at der er god konkurrence om pladserne i truppen - og at alle er i spil til at starte inde mod AaB i forårets første kamp.