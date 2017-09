Glen R. har stor respekt for alsidige Fredericia

Foto: Getty Images/Lars Ronbog Superligaens bedste detaljer: Fræk tunnel og lækker hælaflevering Top 3 mål fra Superligaen: Langskudskasse og frisparksperle Highlights: AGF vinder hård kamp ude mod topholdet FCN Highlights: Randers smadrer AGF 4-1 og tager sæsonens første sejr

AGF-cheftræner Glen Riddersholm mener, at FC Fredericia er et alsidigt hold, som spiller med et meget klart og tydeligt koncept. Torsdag møder de to hold hinanden i DBU Pokalen.