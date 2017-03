Glen R: Vi har lukket for mange mål ind

Foto: Jan Christensen/Getty Images Har AGF underpræsteret? Vi går hårdt til AGF-direktør! Hvor hårdt er det egentlig at være AGF-fan? Povlsen og Riddersholm i ordkrig om AGF's situation! Duncan pynter på resultatet mod OB! Highlights: OB tog sejren i Aarhus!

AGF-træner Glen Riddersholm erkender, at hans mandskab har lukket for mange mål ind og vil arbejde på at forbedre holdets defensiv forud for kvalifikationsspillet.