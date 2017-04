Godin: Vardy kunne spille for Atletico

Highlights: Fra 0-2 til 2-2! Benteke sikrer et enkelt point mod Leicester! Gode gamle kontra-Leicester gør det til 2-0 mod Palace! Eriksen-kasse blandt PL-rundens fem bedste! De fem bedste mål fra PL er vanvittige! Men hvilket et er bedst? Highlights: Drømmemål sørger for endnu en Leicester-sejr! Foto: Getty Images Highlights: 3-0-sejr til Atletico trods to brændte straffespark på 2 min.! Atletico maser videre! Filipe Luis til 3-0! Dobbelt op på Carrasco! Atletico på 2-0! Carrasco bringer planmæssigt Atletico foran mod håbløse Osasuna!

Atletico Madrids Diego Godin har stor respekt for Leicesters Jamie Vardy og mener, englænderen har kvalitet nok til at spille for det spanske tophold.