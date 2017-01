Granada og Osasuna delte i bundbrag

Foto: Getty Images Flere flotte fantomredninger af Cuellar mod Las Palmas! Griezmann og Atletico erobrede tre point i Eibar! Highlights: Isco og Real Madrids målfest mod Granada! Highlights: Eibar ejede kampen mod Osasuna i Copa Del Rey

Hverken Granada eller Osasuna formåede at tage tre tiltrængte point, da de i stedet spillede 1-1 og snuppede et point hver. Andetsteds vandt Eibar med 3-2 ude over Sporting Gijon.