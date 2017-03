Gravgaard forstår ikke Ole Nielsens kritik

Foto: Getty Images Highlights: Dramatisk afslutning fuldender Randers' elendige forår! Mikkel Hedegaard gør det til 1-0! Gåsehud! Er du klar til slutspillet? Highlights: Stor dramatik da Randers og AGF delte!

Infoboks Esbjerg fB - Randers FC Superliga Nedrykning, Gruppe 1 (02/04) Oddset 2,90 3,40 2,40

Randers FC-sportsdirektør Michael Gravgaard fortæller i et interview med Ekstra Bladet, at han ikke har oplevet samarbejdsvanskeligheder med Ole Nielsen, som har kritiseret Gravgaard for at blande sig i den afgående sportschefs arbejde.