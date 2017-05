Greko-hattrick nedlagde Brøndbys reserver

Foto: Jan Christensen / Getty Images Highlights: Tidligt rødt kort, da Lyngby slog Brøndby Smukke mål da sprudlende FCN sænkede SønderjyskE! Highlights: Fantastisk rammer da FCK og BIF bragede sammen! Highlights: Masser af underholdning da SønderjyskE slog FCM med hele 5-2! Highlights: FCM fik hævn over sløjt Brøndby-mandskab

Christian 'Greko' Jakobsen blev matchvinder med et hattrick, da han søndag aften sørgede for en SønderjyskE-sejr på 3-0 mod sin tidligere klub Brøndby, der stillede med et reservespækket hold.