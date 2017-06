Griezmann: Min fremtid er op til Atletico

Gårsdagens Griezmann-præstation - Godkendt eller dumpet? Highlights: Kølige Griezmann sikrer Atletico tre point! Highlights: Griezmann sikrer Atletico Madrid et point mod Real Madrid! Griezmann chokerer Bernabeu Highlights: Overraskende tæt kamp mellem Frankrig og Luxembourg Highlights: Klublegenden Fernando Torres blev helten i Atleticos sidste kamp på Calderón

Infoboks

I kølvandet på Atletico Madrids transferforbud fastslår Antoine Griezmann, at han er glad for at være der, og at hans fremtid er op til klubbens præsident.