Guardiola: Formsvage Arsenal er farlige

Foto: Getty Images Gense purung Fabregas sejre over City i 06/07 Husker du: Yaya Toures følte inderside mod Arsenal! Guardiolas guldkorn: City-fremtid, filosofi og Stones nosser Se Alexis Sanchez' fem bedste kasser for Arsenal! Highlights: City og Liverpool deler på Etihad Stadium!

Manchester City-manager Pep Guardiola er opmærksom på, at Arsenal vil være opsatte på at vende deres dårlige form, når de to mandskaber mødes søndag aften.