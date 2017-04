Guardiola: Jeg er blevet bedre i City

Foto: Getty Images Highlights: Sanchez sendte Arsenal i FA Cup-finalen efter forlænget spilletid! Sanchez sender Arsenal mod FA Cup-finalen! Monreal udligner Citys føring - 1-1! Aguero sender City mod FA Cup-finalen med iskoldt lob! Highlights: City vinder flot sejr ude over Southampton!

Pep Guardiola føler, at han har udviklet sig som manager i Manchester City og mener ikke, at han er blevet dårlig, fordi City ikke vinder et trofæ.