Guardiola: Vigtigt at holde nullet

Foto: Getty Images Top 5: Modstandernes fans frygter fantastiske Agüero! Highlights: Målrigt opgør i Manchester! Spurs kæmper sig til 2-2! Son scorer til 2-2 og bringer Tottenham tilbage i kampen! Reducering! Dele Alli scorer sit 11. mål i sæsonen Brøler! Hugo Lloris med mareridtskamp for Spurs

Pep Guardiola var en tilfreds mand efter Manchester Citys 3-0-udesejr over Crystal Palace. Spanieren var dog særligt glad for at holde nullet.