Halimi: SL er mere fysisk end 2. Bundesliga

Infoboks Ledøje-Smørum - Brøndby IF DBU Pokalen (20/09) Oddset 140 13,50 3,40

Brøndbys Besar Halimi mener, at Superligaen er mere fysisk end den næstbedste tyske række, hvor han spillede for to sæsoner siden.