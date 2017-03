Hammers-mål malurt i Contes bæger

Highlights: Effektive Hazard og Costa bringer Chelsea tættere på mesterskabet Costa-kasse! Scorer med låret og sender Chelsea på 2-0 Hazard-mål!! Sætter fuldstændig West Ham af på kontraen Foto: Getty Images Highlights: Spanierne viste verdensklasse i Chelsea-sejr Chelsea i front: Pedro får netmaskerne til at blafre!

Antonio Conte vil hanke op i sit forsvar, som han kritiserer for at indkassere sent i sejren over West Ham.