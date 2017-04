Hareide afviser Braithwaite-kritik

Corner vs. Braithwaite: Hvem er hurtigst, stærkest og bedst på hovedet? Foto: tfc.info Top 3: De lækreste scoringer i Superligaens runde 29! Highlights: Danmarks U19-kræfter løb tør mod Tyskland Øl og rottekast - Går Brøndbys fans langt over stregen? Highlights: FCK vinder på Vestegnen trods rottekast Hvem er U21-landsholdets største player? Få svaret her!

Landstræner Åge Hareide afviser Martin Braithwaites påstand om, at det er nemmere at komme på landsholdet, hvis man spiller for FCK.