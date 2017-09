Hareide: Bendtner er god for truppen

Highlights: Brandvarm Bendtner blev dobbelt målscorer for Rosenborg Nicklas Bendtner hamrer sit ligamål nummer 13 i kassen Bendtner er i topform! Se de to mål og lækre detaljer fra kampen mod Vålerenga her Bendtner: Vi skal vinde hver kamp for at holde forspringet Highlights: Bendtner blev dobbelt målscorer i sikker Rosenborg-sejr Foto: Getty Images

Landstræner Åge Hareide roser Nicklas Bendtner for præstationerne på det seneste for Rosenborg og forklarer, at han er god for landsholdstruppen.