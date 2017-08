Hareide: De andre er bedre end Bendtner

Highlights: Drømmemål af Bendtner i Rosenborg-sejr Bendtner scorer verdensklassemål for Rosenborg Bendtner scorer og brokker sig! Viser Jevtovic, hvordan det skal gøres Highlights: Bendtner brillerer med kongekasser i Rosenborg-storsejr Iskolde Bendtner bringer Rosenborg på 2-0 Foto: Getty Images Highlights: Bendtner og Rosenborg taber 0-1 hjemme til Haugesund Highlights: Bendtner og Rosenborg vinder danskeropgør over Ajax Adegbenro bringer Bendtner og Rosenborg foran mod Ajax Flemming Povlsen diskuterer Bendtner og Landsholdet

Landstræner Åge Hareide forklarer, at fravalget af Nicklas Bendtner ganske simpelt skyldes, at han vurderer de øvrige angribere til at være bedre end Rosenborg-angriberen.