Hareide efter tysk pres: Rigtig god øvelse

Rønnow om fremtiden: Det er svært at sige Brandvarm Eriksen efter kampen: Selvtilliden er god Jørgensen er ikke i tvivl: Det bliver godt på lørdag Braithwaite med klart budskab til Hareide: Han kan bare sætte mig ind nu Hareide i studiet efter kampen: Nicolai skal mere på bolden

Danmarks landstræner, Åge Hareide, var glad for at få øvet at spille mod et offensivt hold som Tyskland. Det har landsholdet nemlig ikke været vant til.