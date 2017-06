Hareide: Måske vores svageste kamp

Foto: Getty Images Highlights: Eriksen, Jørgensen og Dolberg sikrede de vigtige tre point Så kom Dolberg-målet! Scorer sit første for landsholdet Nej nej nej! Hvordan pokker kan I brænde den Danmark? Eriksen er sikkerheden selv! Brager Danmark på 2-0 Direkte rødt! Kasakhstan sender en farlig albue i hovedet på Kvist

Landstræner Åge Hareide medgiver, at 3-1-sejren over Kasakhstan spillemæssigt nok var den svageste landskamp under nordmanden.