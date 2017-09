Hareide: Mest bekymret for den mentale del

Foto: Getty Images Hvem er folkets yndlingsspiller, og hvordan forelsker danskerne sig i landsholdsdrengene igen? Hareide og Arnesen kigger nærmere på Åges første tid som landstræner Fischer: Jeg har nogle dumme tånegle Highlights: Danmark udspiller Polen og vinder stort Eriksens langskudsbrag smadrer Danmark på 4-0

Infoboks Armenien - Danmark VM Kvalifikation UEFA Gruppe E (04/09) Oddset 8,80 4,60 1,40

Landstræner Åge Hareide er mere bekymret for den mentale udfordring end for den fysiske forud for udekampen i Armenien mandag aften.