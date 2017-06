Hareide: Skal bruge fire sejre

Foto: Getty Images Holder Rønnow noget skjult? Hør de undvigende svar omkring keeperens fremtid! Hvem er historiens bedste landsholds-træner for Danmark? 'Store' Larsen tilbage på Ullevi: "Det er danmarkshistorie!" Var McDonalds nøglen til Landsholdets succes i '92? Folkets minder: Her ser danskerne tilbage på EM-eventyret i '92

Landstræner Åge Hareide regner med, at der skal fire sejre på bordet og en uafgjort mod Polen for at snuppe andenpladsen i Danmarks VM-kvalfikationsgruppe.