Hareide sparer Simon Kjær mod Tyskland

Holdkammerater og træner tegner interessant billede af Schmeichel! Ni-årige Alexander udspørger landsholdsstjernerne! Foto: Getty Images Jacobsen er ikke i tvivl! - Både N. Jørgensen og Dolberg skal starte inde for DK! Bruun om Schmeichel: "Han var nøglen til vi kunne vinde EM!" N. Jørgensen om Tyskland-kamp: "Det bliver kanon stort!" Bruun om EM-triumfen: "Vi var forvirrede og vidste ikke, hvad vi skulle gøre!" Kom med til Lukas Leragers første landsholdstræning!

Åge Hareide har over for Jyllands-Posten bekræftet, at Simon Kjær ikke spiller mod Tyskland tirsdag aften.