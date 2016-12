Harry Kane: Vi har et ekstra gear

Eksperterne: Denne spiller er skyld i Eriksens opblomstring Highlights: Eriksen som dobbelt målscorer i Spurs storsejr! Harry-Hattrick: Tottenham vinder London-opgør mod West Ham efter comeback Så meget betyder Kane for Tottenham Spurs scorede alle målene, men fik kun uafgjort mod Arsenal! Foto: Getty Images Boxing Day: Hvilke tophold kommer bedst igennem julekampene? Ledley King: Her er mit 5-a-side hold 22. december: Tottenham - Reading 6-4 (Highlights) Overblik: Her er juleprogrammet på 6'eren Sammendrag: Christian Eriksens præstation mod Burnley

Harry Kane mener, at Tottenham har et ekstra gear i posen, som kan sørge for en godkendt første halvdel af Premier League-sæsonen.