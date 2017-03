Hazard: Kante er over det hele

Hazard-mål!! Sætter fuldstændig West Ham af på kontraen Top 5: De bedste mål fra runde 24 i Premier League! Highlights: Chelsea et kæmpe skridt tættere mesterskabet Hvirvelvinden Hazard! Dribler en halv banelængde! Top 5: Lækre mål fra opgør mellem Liverpool og Chelsea! Foto: Getty Images Highlights: Effektive Hazard og Costa bringer Chelsea tættere på mesterskabet Costa-kasse! Scorer med låret og sender Chelsea på 2-0 Highlights: Spanierne viste verdensklasse i Chelsea-sejr Chelsea i front: Pedro får netmaskerne til at blafre!

Chelseas Eden Hazard er glad for at spille på hold med N'Golo Kante og bliver somme tider overrasket over, hvor meget Kanté fylder på banen.