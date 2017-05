Hjemmefans får gratis entré i Viborg

Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Highlights: Absurd Duncan-mål da AGF kom tættere på overlevelse! Se Duncans absurde mål her! Viborg afværgede den gule fares håb om comeback! AGF-direktør om nedrykningsspil: "Det har været en fiasko" Akharraz efter 3-0-sejr: "Vi er stadigvæk meget ydmyge!"

Viborg-sponsorer har sørget for, at klubbens tilhængere kan komme på stadion uden at lægge en krone, når AGF mandag kigger forbi.