Hjulmand: Mtiliga har været vigtig for FCN

Foto: Getty Images Highlights: Topholdet FCN får skrabet sejren i hus mod heroiske Helsingør Highlights: FCM tæt på at smide storføring mod FCN i målorgie Mathias Jensen reducerer til 4-3 for FCN i de døende minutter 4-2 mellem FCM og FCN - Donyoh scorer igen Donyoh reducerer til 4-1 for FCN

Kasper Hjulmand kalder Patrick Mtiligas beslutning om at indstille karrieren ved årsskiftet for moden og siger også, at backen har været en vigtig brik for FCN, siden han kom til klubben i 2011.