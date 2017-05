Hjulmand vil gøre det bøvlet for FCK

Foto: Getty Images Går puslespillet op? Eksperterne diskuterer FCKs mulige trup til næste sæson! Få et indblik i Cornelius nye klub, og hør hans kryptiske udmelding dage før offentliggørelse! Bliv klogere på FCKs nye angriber Pieros Soteriou lige her! Vores gæster debatterer om FCKs dominans er skadende for dansk fodbold? Ståle afslører: I disse transfervinduer skal FCK-profilerne sælges!

FC Nordsjællands cheftræner Kasper Hjulmand kalder FC København for Skandinaviens bedste hold, men samtidigt at gøre det bøvlet for gæsterne i fredagens brag.