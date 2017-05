Hjulmand vil have hjælp til dommere

Foto: Getty Images Highlights: To røde kort og grotesk scoring da FCM slog FCN! Smukke mål da sprudlende FCN sænkede SønderjyskE! Lars Jacobsen om Maxsø: "Han er en iskold forsvarsspiller!" Maxsø om udlandet: "Jeg skal nok være en af dem som bliver ude!" Highlights: Lyngby straffede FCN's defensive brølere!

Kasper Hjulmand mener, at lørdagens kamp mod FC Midtjylland viste, at dommerne bør have mere hjælp i kampene.