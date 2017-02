Howe: Vi må ikke frygte Manchester City

Foto: Getty Images Highlights: Forrygende 9-mål-kamp mellem Everton og Bournemouth!! Highlights: Crystal Palace hentede tre point på sydkysten!

Bournemouth fik en over næsen, da de i september tabte med 4-0 til Manchester City. Mandag mødes de to hold igen, men Bournemouth må ifølge klubbens manager ikke frygte 'The Citizens'.