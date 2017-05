HSV sendte Wolfsburg ud i relegationskampe

Eufori! HSV redder livet i Bundesligaen i 87. minut! Flot hovedstød sender HSV tæt på nedrykningsplayoff! Foto: Maja Hitij/Getty Images Highlights: Bundgyser forbliver målløs trods store chancer

På et sent mål af en ung indskifter slog HSV Wolfsburg med 2-1, og så byttede de to hold plads, så Wolfsburg skal spille om at undgå nedrykning fra Bundesligaen.