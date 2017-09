Hvidovre-chef: Vi kan drille Helsingør

Foto: Ole Walldo

Infoboks Hvidovre - FC Helsingør DBU Pokalen (20/09) Oddset 3,40 3,35 2,05

Hvidovre-cheftræner Per Frandsen er udmærket klar over, at hans mandskab får det svært mod FC Helsingør onsdag aften - men han tror på, at man kan drille Superliga-mandskabet.