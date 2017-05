Hvilsom: Bænkplads har været helt fair

Highlights: Absurd Duncan-mål da AGF kom tættere på overlevelse! Foto: Getty Images Highlights: Horsens fik godt udgangspunkt med fra Esbjerg! Top 3: En flot tunnel og EfB-lækkerier er på listen over midtugens bedste SL-detaljer! Se Duncans absurde mål her! Følelsesladet Victor Palsson-indslag om misbrug, depression og selvmordstanker

Esbjergs Mads Hvilsom er skuffet over sit eget forår, og angriberen har fuld forståelse for, at han har siddet på bænken i foråret.