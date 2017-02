Ikonomidis: Vi er et kvalitetshold

Jubel i Århus! AGF udligner mod AaB Foto: Lars Rønbøg/Getty Images Wieghorst: »Derfor skød jeg ikke tilbage på AGF« Kæmpe magtkamp! Det her er grunden til Wieghorsts AGF-farvel Overtidssejr! AaB tager den til sidst mod AGF Overtidsscoring til AaB mod AGF

Christopher Ikonomidis mener, at AGF er et kvalitetshold, og han er sikker på, at AGF kan slå tilbage efter weekendens nederlag til AaB.