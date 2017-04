Highlights: Sublim konge-kasse af Ingvartsen ikke nok mod FCM! Highlights: Marcondes og Ingvartsen bomber FCN på bronzepladsen! Highlights: FCN tager point fra FCK i Parken! Mål! Ingvartsen gør det til 1-0 for FCN Se Dolberg-erstatningen Marcus Ingvartsens 14 mål lige her! Foto: Getty Images Har Hjulmand mere magt i FCN end tidligere? Highlights: Imponerende Larsson-kasse i underholdende BIF-sejr! Vanvittige Larsson brager Brøndby i front!

Superligaens topscorer Marcus Ingvartsen føler sig snydt for et straffespark i 3-1-nederlaget til FC Midtjylland, men erkender samtidigt, at FC Nordsjælland ikke var gode nok.