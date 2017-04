Ingvartsen lettet over hurtig udligning

Highlights: FCN tager point fra FCK i Parken! Mål! Ingvartsen gør det til 1-0 for FCN Se Dolberg-erstatningen Marcus Ingvartsens 14 mål lige her! Highlights: Overraskende sejr sender FCN i mesterskabsspillet! Highlights: Komisk Flinta-selvmål da FCN smadrede SIF! Foto: Getty Images Stanislav Lobotka - en af de mest oversete profiler i Superligaen? David Nielsen: "Hjulmand er langt i sin karriere - jeg har ikke fået bleen af!" Højdepunkter: FC Nordsjælland nedlagde Lyngby BK FC Nordsjælland fordobler føringen mod Lyngby BK!

FC Nordsjællands Marcus Ingvartsen erkender, at straffesparket, han begik mod FC København, var korrekt dømt og glæder sig over, at han fik udlignet bare minuttet efter.