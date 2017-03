Ingvartsen: Skal gå fra god til rigtig god

SL-optakt: Hvad har FCN-truppen lavet i vinterpausen? Foto: Getty Images Del 2/2: Få et unikt indblik i Kasper Hjulmands trænerliv! Del 1/2: Få et unikt indblik i Kasper Hjulmands trænerliv! Highlights: FCK smed vigtige point i topstriden! FCN kommer foran - FCK svarer hurtigt igen!

Marcus Ingvartsen er stolt af at få DBU’s Talentpris, men han er klar over, at udvikligen skal fortsætte, så han får mest muligt ud af talentet.