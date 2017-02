Insigne: Resultatet er misvisende

Highlights: Bologna - Napoli havde alt - otte mål, to røde kort og to hattricks Highlights: Napoli sejrer på 9 minutter over AC Milan! Insigne brager Napoli i front mod AC Milan! Det bedste fra Serie A: Runde 18 Kongekasse: Napoli kommer på 1-0 efter drømmeskud! Highlights: Mertens-show da Napoli fortsatte den flotte form! 2 kampe - 16 mål - Serie A er ikke kedelig! Straffe! Hvad laver Callejon!?

Napoli tabte onsdag aften med 3-1 ude til Real Madrid i den første af to Champions League-opgør. Lorenzo Insigne mener dog ikke, at forskellen på de to hold var så stor som resultatet viser.