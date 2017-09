“Inter sejrede til slut mod ni Genoa-spillere"

Highlights: Genoa tabte fuldstændig hovedet i Inter-opgør Foto: Getty Images Highlights: Kontroversielt straffe sikrer Inter 1-1 mod Bologna Top 5: De bedste kasser fra Serie A-runden Highlights: Knivskarpe Immobile sikrer Lazio sejren i målfest mod Genoa Highlights: Videoteknologien blev taget i brug i 1-1 opgøret mellem Chievo og Atalanta

Inter skulle helt frem til det 88. minut for at sikre sig de tre point i hjemmekampen mod Genoa. Danilo D’Ambrosio scorede efter et hjørnespark, mens Genoa endte med ni mand på banen.