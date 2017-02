Inter-træner anerkender Nainggolan-drøn

Highlights: To fremragende Nianggolan-mål i Roma-sejr! Villarreal ude af Europa League trods sejr over Roma! Top 3: De bedste basser fra Europa! Highlights: Tordendrøn i Romas udradering af Torino Forløsning! Den 'nye' Neymar åbner endelig målkontoen for Inter

Inter-træner Stefano Pioli anerkender Radja Nainggolans to mål og afviser at have pustet til ilden op til kampen mod Roma.