Irriteret Buffon: Vi mangler noget

Highlights: Albansk ballade stoppede ikke Italien i Buffons kamp nummer 1000 Legenden Buffon når 1000 kampe! Foto: Getty Images Tilbageblik på Juventus' mesterlige sæson i Serie A! Highlights: 17-årigt stortalent redder Juventus i sidste minut Dybala svarer igen for Juventus! Bringer mestrene på 1-1 Sikke en kasse! Supermål sender Juventus bagud

Infoboks

Gianluigi Buffon er irriteret over finale-nederlaget i Champions League. Han mener, at Juventus fortsat mangler noget for at være med på allerøverste hylde.